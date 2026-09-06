Lazio, Diogo Leite è atterrato a Fiumicino: ora le visite mediche - FT&VD
06.09.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
Ecco Diogo Leite. Il nuovo difensore della Lazio, rimasto svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino in Germania, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 13. Ora andrà a Formello per effettuare le visite mediche e mettere la firma sul contratto (di tre anni con opzione per il quarto) con il club biancoceleste. Di seguito le immagini de Lalaziosiamonoi.it.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.