Lazio, altro esodo a Udine: il dato sui tifosi presenti

RASSEGNA STAMPA - Le parole di Fabiani non hanno cambiato il pensiero dei tifosi biancocelesti. Il tifo organizzato ha rilasciato in merito un comunicato che non lascia dubbi, come del resto non ce ne sono sul fatto che invece in trasferta i tifosi della Lazio risponderanno sempre presente.

È successo nelle amichevoli estive di Ascoli e Frosinone ed è successo a Bologna nella prima gara di campionato. L’esodo dei tifosi della Lazio si ripeterà adesso anche a Udine, nonostante una gara calendarizzata di lunedì sera.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, saranno circa 2300 i tifosi della Lazio che saranno regolarmente presente sugli spalti del Bluenergy Stadium per sostenere la squadra di Gattuso contro l’Udinese. Esaurito infatti il settore ospiti da 1310 posti, con i tifosi biancocelesti che hanno potuto però acquistare anche tagliandi nei settori adiacenti.