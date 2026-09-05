Lazio, emergenza in difesa: le soluzioni di Gattuso senza nuovi innesti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è corta in difesa, con la partenza di Gila e Romagnoli sono solamente tre i centrali a disposizione di Gattuso, considerando che Patric è fuori da tempo ed è anche stato tagliato fuori dalla lista. Doekhi, Provstgaard e Sutalo sono gli unici arruolatili.

Il club sta guardando al mercato degli svincolati con la speranza di trovare un profilo che possa contribuire alla causa, ma se ciò non dovesse accadere il tecnico dovrà rimediare con le risorse a disposizione. La soluzione, spiega il Corriere dello Sport, è l’accentramento di Marusic che però in questo momento è ai box per una lesione muscolare. L’alternativa al montenegrino, prosegue il quotidiano, è l’utilizzo di uno dei due baby Bordon. Ricardo o Felipe, quest’ultimo è rientrato a Formello dopo il prestito al Sudtirol.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE