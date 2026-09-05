Lazio, questione lista: reintegro Patric e Pellegrini? Le valutazioni del club

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio, con la partenza di Gila e Romagnoli, è in emergenza in difesa. Sono solamente tre i giocatori a disposizione di Gattuso al centro e così, il club ha deciso di guardare al mercato degli svincolati. Da qui, la decisione di lasciare libero qualche slot in lista.

Sono stati esclusi dall’elenco Patric e Pellegrini, con lo spagnolo che non è mai stato in gruppo durante la preparazione. La loro questione, si legge sul Corriere dello Sport, verrà valutata nelle prossime settimane. Il club ha scelto di presentare 3 nomi in meno e questo permette di aggiungere successivamente senza sprecare gli switch previsti nel corso della stagione. Lo prevede il regolamento.

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