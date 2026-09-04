Calciomercato Lazio | Icardi all'Everton? L'ex ad: "È una telenovela ambulante"

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Icardi è uno degli svincolati di lusso ancora in cerca di una sistemazione, nel corso della finestra estiva di mercato è stato accostato più volte anche alla Lazio. Per l'ex Inter sembrerebbe essere spuntata l'ipotesi Everton, a lanciare la notizia è stato l'ex amministratore delegato del club Keith Wyness.

L'ex dirigente del club di Liverpool ha inserito il nome dell'argentino tra i due profili più interessanti per rinforzare l'attacco: "Mauro Icardi è una telenovela ambulante, ma potrebbe funzionare". Wyness è convinto che l'arrivo del centravanti potrebbe contribuire anche a riportare entusiasmo tra i tifosi dell'Everton.

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