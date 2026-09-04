Rambaudi: “Non mi aspettavo altro da Fabiani. Lazio in lotta con l’Atalanta”

Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio ha parlato della conferenza di Fabiani e delle prospettive del club per la stagione. Di seguito le sue parole.

“Conferenza stampa normale quella di Fabiani, non mi aspettavo niente di più e niente di meno. Giocatori motivati, come deve essere. Come deve essere alla Lazio, club che ti deve portare ad essere ambizioso. Se si deve giudicare il mercato di oggi, è ottimo. Al centro della difesa serviva qualcosa in più, è chiaro”.

“Ad oggi la Lazio la vedo in lotta con l’Atalanta, poi magari anche il tifo potrà spostare qualcosa, probabilmente la Lazio si esprimerà meglio in trasferta. Detto questo, non faccio un appello ai tifosi, che dopo tutti questi anni sono comprensibilmente stufi. Se a destra Isaksen e Cancellieri non incidono, io lì metterei Gudmundsson”.