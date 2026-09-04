Lazio, il rebus del quarto centrale: Gattuso ha solo Marusic e Bordon

04.09.2026 13:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, il rebus del quarto centrale: Gattuso ha solo Marusic e Bordon
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RASSEGNA STAMPA - Tre centrali per affrontare una stagione intera. È questa la situazione della Lazio, che si ritrova con una coperta cortissima proprio nel cuore della difesa. Dopo le partenze di Gila e Romagnoli, la risoluzione consensuale con Gigot e l'esclusione di Patric dalla lista Serie A, Gattuso può contare soltanto su Doekhi, Provstgaard e Sutalo.

Una situazione ancora più particolare considerando che nella lista sono rimasti tre posti liberi tra gli over 22. La società ha scelto di conservarli per monitorare il mercato degli svincolati: tra i nomi valutabili, riporta il Corriere dello Sport, c'è Diogo Leite, già seguito in passato, oltre a João Silva e Jonathan Panzo. Una soluzione che potrebbe essere presa in considerazione nelle prossime settimane.

Nel frattempo Gattuso dovrà arrangiarsi. La prima alternativa è Marusic, già provato da centrale durante l'estate e apprezzato dal tecnico, ma attualmente fermo per uno stiramento e a rischio rientro soltanto dopo la sosta. Dietro ai tre centrali di ruolo resta il giovane Ricardo Bordon, mentre il fratello Filipe è infortunato. Patric, invece, potrà eventualmente essere reinserito quando tornerà a disposizione.

Resta poi il caso Pellegrini, anche lui escluso dalla lista e ormai ai margini del progetto. La società spera ancora in una sua cessione in Turchia. Intanto, però, la priorità è la difesa: tre centrali di ruolo non possono bastare per tutta la stagione e la Lazio dovrà decidere se intervenire sul mercato degli svincolati.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.