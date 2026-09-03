Lazio, doppia sfida per Gudmundsson: alle prese col dialetto romanesco - VIDEO

Gudmundsson, da pochissimi giorni arrivato nella Capitale, è già alle prese con le lezioni del dialetto romanesco. In un simpatico video pubblicato dalla società tramite i canali social ufficiali, l'ex Fiorentina si è dilettato nel tradurre alcune espressioni islandesi con quelle romane. E il risultato è tutto da ridere.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE