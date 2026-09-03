Lazio, doppia sfida per Gudmundsson: alle prese col dialetto romanesco - VIDEO
03.09.2026 22:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Gudmundsson, da pochissimi giorni arrivato nella Capitale, è già alle prese con le lezioni del dialetto romanesco. In un simpatico video pubblicato dalla società tramite i canali social ufficiali, l'ex Fiorentina si è dilettato nel tradurre alcune espressioni islandesi con quelle romane. E il risultato è tutto da ridere.
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