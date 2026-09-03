Calciomercato Lazio | Icardi può tornare in Spagna: le ultime

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO - Si apre una nuova opportunità per Mauro Icardi. Il centravanti argentino, ancora svincolato, è stato più volte accostato alla Lazio quest'estate. L'ha confermato anche il suo agente Elio Letterio Pino, che ha preso tempo per valutare il progetto migliore per il suo assistito. Come riportato da todoalicante.es, sull'ex Inter ci sarebbe anche l'interesse dell'Elche in Spagna. Il club infatti si sarebbe già informato e starebbe monitorando attentamente la sua situazione. E l'entourage del giocatore gradirebbe molto la destinazione spagnola. Ma nulla è ancora deciso, anzi. Sono ore di riflessione.