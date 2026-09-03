Lazio, Fabiani su Romagnoli: "Parliamo del sesso degli angeli. Mi dispiace se..."

Alessio Romagnoli ha lasciato la Lazio, questa volta davvero. Nella serata di ieri ha preso un volo per Doha, lì inizierà una nuova avventura professionale. L'argomento è stato oggetto di dibattito durante la conferenza stampa di Fabiani che ha così risposto alle domande dei cronisti: "Romagnoli, signori: stiamo parlando del sesso degli angeli. Lui per due mesi ha avuto un film prospettato per far sì che ci fosse un finale che io non avrei voluto. Hanno sbagliato bottega, volevano la rescissione gratis? Tant'è che ieri si è fatta l'operazione inizialmente concordata con la società. Non è dipeso da me, Gattuso sapeva che voleva andare via, Rino ha detto che vuole giocatori contenti qui".

"Romagnoli sa il rispetto che ho per lui, se lui ha detto così mi dispiace. Si fa presto a parlare, si dice a casa mia. Romagnoli con tutto il bene ha salutato due volte la Lazio, senza mai sottoscrivere un contratto. Io potevo pure metterlo fuori. Se lui dirà cose diverse non è un problema mio, è un ragazzo intelligente. Sfasciare un giocattolo ci vuole tanto, se ogni tanto ci metti una parola positiva dai una mano a creare un ambiente positivo. C'è bisogno anche di questo. Se tutte le sere torni a casa e papà ti picchia, a casa non ci torni più".

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