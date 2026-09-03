Lazio, Pinamonti è carico per il derby: "Non vedo l'ora!"
03.09.2026 16:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Andrea Pinamonti, presentatosi dalla sala stampa di Formello, ha parlato anche del derby rispondendo a una domanda che evidenziava le tante reti segnate contro la Roma.
"Non vedo l'ora che arrivi il derby. Si percepisce da fuori, tutti guardiamo quella partita anche in altre squadre. Da giocatore avrò pressioni diverse. Ma è quello per cui viviamo. Non vedo l'ora di godermelo e di riuscire a fare il massimo".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.