Udinese, Karlstrom punta la Lazio: "Concentrati sulla sfida!"

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Sarà l’Udinese la prossima avversaria della Lazio in campionato nella sfida in programma lunedì 7 settembre alle 20.45. La squadra di Runjaić arriva al match dopo aver disputato e vinto anche i sedicesimi di Coppa Italia battendo in rimonta il Venezia per 2-1.

Al termine della gara queste le parole di Karlstrom: “È molto importante essere competitivi sia in campionato che in Coppa Italia. Vogliamo vincere e oggi abbiamo fatto bene soprattutto nel secondo tempo. Sono orgoglioso di Bayo, perché col Como aveva sbagliato quel gol, non è stato facile per lui, ma oggi ha mostrato le sue qualità. Ha grande forza mentale.

Obiettivi stagionali? È importante, soprattutto ora, pensare partita dopo partita e non guardare troppo avanti. Siamo concentrati sulla partita di lunedì contro la Lazio”.

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