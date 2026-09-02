Lazio, Cucchi: "mercato da 7,5 ma non cambia la mia critica a Lotito"

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© foto di Federico De Luca

Si è ufficialmente concluso anche il calciomercato della Lazio che ha riservato alcune soprese anche nell'ultimo giorno come la cessione di Dia e Ratkov e l'arrivo di Guðmundsson.

Su quanto fatto ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Voto al mercato della Lazio: 7,5. È la mia personale opinione. Il giudizio non modifica la critica sui punti centrali della protesta contro Lotito: il futuro di una società con scarse risorse economiche e l'incapacità di comprendere il valore rappresentato dai tifosi".

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