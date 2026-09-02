GOSSIP | Ilary si sposa, Totti "risponde" con una super festa per i 50 anni
02.09.2026 18:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ilary Blasi è volata a Maiorca per il suo addio al nubilato in vista delle nozze con Bastian Muller, di contro, il suo ex marito Francesco Totti ha organizzato una grande festa per i suoi 50 anni. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Giuseppe Candela sulle pagine de il settimanale Chi. Domenica 13 settembre la Blasi sposerà Bastian... <<< TOTTI RISPONDE A ILARY >>>
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