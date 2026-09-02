Coppa Italia | Sedicesimi, in campo Sassuolo e Udinese: il programma
02.09.2026 11:30 di Simone Locusta
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Dopo le due vittorie conquistate nella giornata di ieri da Cremonese e Monza, rispettivamente per 0-2 e 0-1 contro Parma e Torino, tornano in campo anche oggi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Alle ore 15:00 si affronteranno Sassuolo e Frosinone, mentre alle ore 18:00 sarà il turno di Udinese - Venezia.
SASSUOLO - FROSINONE (15:00)
UDINESE - VENEZIA (Ore 18:00)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.