Serie A | La classifica dei colpi più cari: c'è un ex Lazio
Si è conclusa la sessione estiva di calciomercato. Di seguito la lista dei trasferimenti più onerosi della Serie A stilata da Tuttomercatoweb, nella quale non figura neanche un calciatore italiano.
1. Gonçalo Ramos
dal Paris Saint-Germain al Milan per 74 milioni
2. Diego Moreira
dallo Strasburgo al Milan per 50 milioni
3. Rasmus Hojlund*
dal Manchester United al Napoli per 44 milioni
4. Lois Openda*
dal Lipsia alla Juventus per 42.5 milioni
5. Randal Kolo Muani
dal Paris Saint-Germain alla Juventus per 41.2 milioni
6. Santiago Castro
dal Bologna alla Roma per 36 milioni
7. Kerim Alajbegovic
dal Bayer Leverkusen alla Juventus per 32 milioni
8. Trevoh Chalobah
dal Chelsea al Como per 30 milioni
8. Djed Spence
dal Tottenham all'Inter per 30 milioni
8. Curtis Jones
dal Liverpool all'Inter per 30 milioni
8. Mario Gila
dalla Lazio al Milan per 30 milioni
*Arrivati nel 2025/26, è stato esercitato il riscatto