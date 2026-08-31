Icardi, l'avvocato: "Lazio? Corteggiamento serrato, ci stiamo ragionando"

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CALCIOMERCATO LAZIO - In diretta a SkySport 24 ha parlato Letterio Pino, l'avvocato di Mauro Icardi. "Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza. C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'opzione su cui stiamo ragionando", ha detto in merito al futuro dell'argentino. Da giorni infatti il suo nome è accostato al club biancoceleste, che sta chiudendo le cessioni di Ratkov e Dia.