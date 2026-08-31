Lazio, Giannichedda: "Frattesi ha portato entusiasmo, ci voleva"

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Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex Lazio Giuliano Giannichedda ha detto la sua sull’impatti di Frattesi con la maglia della Lazio dopo i due gol siglati contro Bologna e Genoa.

“Una partita e mezza, due gol e sei punti portati: ci voleva. Ha portato tanto entusiasmo, anche se purtroppo in un Olimpico che resta semivuoto. Gattuso merita successo perché è un allenatore che ci mette tanta passione e grinta in quello che fa”.

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