Lazio, Giannichedda: "Frattesi ha portato entusiasmo, ci voleva"
31.08.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’ex Lazio Giuliano Giannichedda ha detto la sua sull’impatti di Frattesi con la maglia della Lazio dopo i due gol siglati contro Bologna e Genoa.
“Una partita e mezza, due gol e sei punti portati: ci voleva. Ha portato tanto entusiasmo, anche se purtroppo in un Olimpico che resta semivuoto. Gattuso merita successo perché è un allenatore che ci mette tanta passione e grinta in quello che fa”.
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