Lazio, Mandas esulta: "Continuiamo con questo spirito!" - FT
31.08.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Seconda vittoria consecutiva per la Lazio di Gattuso, secondo gol consecutivo per Davide Frattesi e secondo clean sheet consecutivo anche per Mandas.
Contro il Bologna e anche contro il Genoa il portiere greco ha contribuito non solo al successo dei biancocelesti ma anche a mantenere la porta inviolata. Nel day after della sfida dell'Olimpico anche Mandas ha festeggiato con un post: "Con questo spirito..Continuiamo! +3".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide