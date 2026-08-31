Lazio, Provstgaard esulta per la seconda vittoria di fila: il post - FOTO
31.08.2026 17:30 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Oliver Provstgaard è ripartito titolare nella partita contro il Genoa, in coppia con Doekhi, offrendo un'altra prestazione importante che ha garantito alla Lazio un ulteriore clean sheet.
Nessuna rete subita dalla squadra di Gattuso in campionato dopo due partite, e intanto il difensore danese esulta così sui social per quella che è stata la seconda vittoria di fila in campionato: "Altri 3 punti, forza Lazio!" si legge sul profilo Instagram del calciatore.