Lazio - Genoa | C'era il rigore su Ostigard? Le pagelle di Feliciani
31.08.2026 12:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Ermanno Feliciani, direttore di gara di Lazio - Genoa, ha ricevuto una valutazione positiva da parte della stampa per il suo arbitraggio all'Olimpico. Una prestazione sufficiente, per la Gazzetta dello Sport anche qualcosa di più.
Feliciani ha arbitrato con persnalità, lasciando giocare e gestendo bene i cartellini. Nel finale non si è lasciato condizionare dalle proteste del Genoa: il rigore su Ostigard non c'era. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - 6
GAZZETTA DELLO SPORT - 6,5
IL MESSAGGERO - 6
TUTTOSPORT - 6
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.