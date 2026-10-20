Lazio, Rambaudi: “Gattuso ha valorizzato i giocatori che Sarri non vedeva”

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RASSEGNA STAMPA - Nell’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato dell’inizio di campionato della Lazio di Gattuso, attualmente prima in classifica a pari merito con l’Inter. Di seguito il suo pensiero: “Così non era pronosticabile. Con tutte le problematiche che c’erano i risultati sono eccezionali. Però va detto che dal punto di vista tecnico la squadra era forte ed è stata rinforzata da Fabiani che ha capito cosa voleva Gattuso. Rino ha valorizzato giocatori che Sarri non vedeva. Non mi aspettavo risultati così roboanti, ma la Lazio è forte. Gattuso fa emergere i singoli, non la tattica. La squadra occupa bene gli spazi, perché i giocatori sono messi bene in campo. Però bisogna continuare a ragionare sul qui e ora, senza guardare troppo in là. I problemi sono sempre dietro l’angolo. L’unico obiettivo deve essere vincere la prossima partita. Se fra due mesi la classifica sarà questa, i discorsi cambieranno. La Lazio sta migliorando di partita in partita, ma deve crescere ancora”.