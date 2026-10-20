Lazio, Fabiani elogia Floriani: "A Torino ha giocato come un veterano"

Floriani Mussolini si è ritrovato a essere protagonista in questa Lazio, con Gattuso sta avendo sempre più spazio complice anche l'infortunio di Marusic. Sulle sue prestazioni si è espresso anche il diretto sportivo, Angelo Fabiani, intervenuto ai canali ufficiali del club.

Queste le considerazioni: "È tutta la squadra che si muove bene. A me piace sottolineare la spigliatezza di Floriani. Parlare di Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor è troppo facile, bisognerebbe invece soffermarsi su questo ragazzo che ci sta dando delle soddisfazioni. A Torino ha giocato come un veterano e questo è importante per la società, oltre che per il suo futuro”.

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