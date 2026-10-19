Buscaglia sulla Lazio: "Mi piace come è stata costruita. Sullo scudetto..."

Il noto telecronista sportivo di Dazn, Ricky Buscaglia, durante una sua intervista a Storytime Podcast, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attuale campionato di Serie A, riservando delle considerazioni anche per quanto riguarda la Lazio di Gattuso, momentaneamente prima in classifica insieme all'Inter e protagonista di un avvio di stagione da record. Ecco le sue parole: "Mi piace molto come è stata costruita, pensata e allenata la Lazio di Gattuso. Non credo sia da scudetto ma sicuramente darà fastidio a tutti".

autore Francesco Montano Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge. F_Montano1