Lazio, Taylor testa e cuore con la Juve: le pagelle dei quotidiani lo esaltano
19.10.2026 14:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Ha dovuto abbandonare il campo per una dura ginocchiata, ma fino a quel momento era stato uno dei migliori della Lazio di Gattuso. Prestazione maiuscola all’Allianz Stadium per Kenneth Taylor, che contro la Juve ha dominato a centrocampo dimostrandosi ancora una volta cruciale per i biancocelesti. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 8
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 7.5
IL MESSAGGERO - Taylor 7
LA REPUBBLICA - Taylor 7
IL CORRIERE DELLA SERA - Taylor 7
TUTTOSPORT - Taylor 6,5
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.