Lazio, Taylor testa e cuore con la Juve: le pagelle dei quotidiani lo esaltano

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RASSEGNA STAMPA - Ha dovuto abbandonare il campo per una dura ginocchiata, ma fino a quel momento era stato uno dei migliori della Lazio di Gattuso. Prestazione maiuscola all’Allianz Stadium per Kenneth Taylor, che contro la Juve ha dominato a centrocampo dimostrandosi ancora una volta cruciale per i biancocelesti. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 7.5

IL MESSAGGERO - Taylor 7

LA REPUBBLICA - Taylor 7

IL CORRIERE DELLA SERA - Taylor 7

TUTTOSPORT - Taylor 6,5