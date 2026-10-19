Juve-Lazio, Provstgaard da urlo: giganteggia e segna a Torino. I suoi voti

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RASSEGNA STAMPA - Il primo gol con la Lazio non si dimentica. A Torino ha segnato Provstgaard, che ha sbloccato la partita contro la Juventus poi vinta con un netto 0-3. Prestazione gigantesca del centrale danese, che ha controllato e difeso ogni attacco bianconero di Kolo Muani e Woltemade, subentrato nel secondo tempo. E alla fine ha messo anche il suo timbro. I quotidiani ovviamente hanno esaltato la sua prestazione: di seguito i voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Provstgaard 8.5;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provstgaard 8;

IL MESSAGGERO - Provstgaard 8;

LA REPUBBLICA - Provstgaard 7,5;

IL CORRIERE DELLA SERA - Provstgaard 7,5;

TUTTOSPORT - Provstgaard 7,5.