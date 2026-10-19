Juve-Lazio, Provstgaard da urlo: giganteggia e segna a Torino. I suoi voti
19.10.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Il primo gol con la Lazio non si dimentica. A Torino ha segnato Provstgaard, che ha sbloccato la partita contro la Juventus poi vinta con un netto 0-3. Prestazione gigantesca del centrale danese, che ha controllato e difeso ogni attacco bianconero di Kolo Muani e Woltemade, subentrato nel secondo tempo. E alla fine ha messo anche il suo timbro. I quotidiani ovviamente hanno esaltato la sua prestazione: di seguito i voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Provstgaard 8.5;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provstgaard 8;
IL MESSAGGERO - Provstgaard 8;
LA REPUBBLICA - Provstgaard 7,5;
IL CORRIERE DELLA SERA - Provstgaard 7,5;
TUTTOSPORT - Provstgaard 7,5.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.