FORMELLO - Lazio, come sta Taylor. Gattuso aspetta tutti gli infortunati

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Un'altra settimana da capolista. Sbancato l'Allianz Stadium con un netto 0-3 alla Juventus, la Lazio si ritrova ancora in testa alla classifica insieme all'Inter. Ora la prossima sfida sarà contro il Parma all'Olimpico, prima del turno infrasettimanale contro il Sassuolo.

Per la gara di sabato, Gattuso spera di riavere a disposizione tutti gli indisponibili. Cancellieri dovrebbe rientrare in gruppo in settimana: ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi con i compagni. Lo stesso dovrebbe valere per Marusic e Rovella, ormai fermi da tempo. Salvo nuovi ritardi saranno convocati tutti e tre.

Gudmundsson invece svolgerà nuovi esami alla spalla nella giornata di martedì, in attesa di capire in maniera più chiara i tempi del suo ritorno in campo. Dita incrociate per le condizioni di Taylor, uscito da Torino con un problema alla coscia destra. Dovrebbe trattarsi solo di una botta, nulla di grave.