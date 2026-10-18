Lazio, Isaksen a Dazn: "Meritiamo tutto questo. Il mister dice sempre che..."

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Isaksen è stato l'autore del raddoppio della Lazio e ai microfoni di Dazn, nel post partita, ha raccontato le emozioni dopo il gol: "Sono molto felice, meritiamo tutto di quello che abbiamo fatto. Sono molto felice davvero. Cosa significa vincere qui? L’anno scorso c’è stato il 2-0 e poi abbiamo pareggiato, oggi quando Dele ha segnato abbiamo realizzato che era tutto vero. Una vittoria fondamentale, speriamo di continuare così. Il mister dice sempre che non dobbiamo badare alla classifica, facciamo cosi. Pensiamo una gara alla volta, in otto anni non abbiamo mai vinto qui. Continuano con un grande lavoro per la prossima settimana”.

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