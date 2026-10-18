Lazio, Isaksen a LSC: "Con il fuoco dentro tutta la settimana, sentivamo di poter vincere"

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Una serata bellissima quella dell'Allianz Stadium per la Lazio e anche per Gustav Isaksen autore della seconda rete biancoceleste. Al termine della gara ecco le parole del danese ai microfoni di Lazio Style Channel: “Vittoria importantissima per noi, sono contento e orgoglioso della squadra e della prestazione è stata una bella settimana dove abbiamo fatto un grande lavoro e quindi sono contentissimo".

"Abbiamo avuto il fuoco dentro di noi tutta al settimana, avevamo la sensazione che potevamo venire qui e vincere. Bello giocare con fiducia e con il mister che ci da fiducia, speriamo di poter continuare in questo modo e giocare ancora meglio".

"Voglio fare ancora di più e aiutare la squadra, la Nazionale mi aiuta ad avere ancora più fiducia quindi sono molto contento".

"Se devo dire la verità l'anno scorso nella gara contro la Juve abbiamo perso la testa ma oggi abbiamo giocato in modo diverso e sono molto orgoglioso di non aver lasciato niente a loro che pure sono fortissimi. Felice anche per il primo gol di Oliver con la Lazio".

"Adesso non dobbiamo guardare la classifica, ci saranno gare durissime e dobbiamo continuare così".

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