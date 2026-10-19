Lazio, come sta Taylor? Gattuso fa il punto sulle sue condizioni
19.10.2026 00:20 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Intervenuto in conferenza stampa, al termine della partita vinta dalla Lazio contro la Juventus all'Allianz Stadium, Gennaro Gattuso ha fatto il punto anche sulle condizioni di Kenneth Taylor, uscito al 70' per un problema fisico.
"Nulla di grave, ha preso una botta ma a livello muscolare penso non abbia nulla".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.