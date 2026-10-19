Lazio, Gattuso scatenato a Sky: “Sapete che vi dico? Stica**i!”

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Nel corso dell’intervista post gara ai microfoni di Sky Gennaro Gattuso ha parlato anche del suo passato in panchina, lasciandosi andare a un simpatico siparietto con lo studio. Di seguito le parole dell’allenatore della Lazio.

“Dopo due tre mesi fermo mi rompo le scatole, lo spogliatoio mi manca. L’odore, parlare coi giocatori. Non ho paura di andare, ho fatto scelte azzardate ma stica**i. Fatemela passare, si vive una volta sola e a casa mi rompo le scatole”.

“Sono d’accordo di aver fatto forse scelte sbagliate, come con la Fiorentina. Ma si cambia e si migliora, rifarei tutto. Se oggi sono questo allenatore è perché l’estero mi ha aiutato tanto”.