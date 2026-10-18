Lazio, Tavares a Dazn:" Gattuso ha portato fiducia, ecco cosa mi dice"
Tavares protagonista della vittoria della Lazio contro la Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il momento che sta vivendo con la squadra e raccontare qualcosa in più sul suo rapporto con Gattuso. Le parole del portoghese: "Gattuso ha cambiato tanto la squadra, il modo di fare gruppo. Ha portato fiducia, per me è troppo importante più della tattica. Si vede in campo che siamo uniti e che facciamo cose giuste. Questa settimana abbiamo fatto un lavoro tremendo, abbiamo fatto una bella partita. Rapporto con Gattuso? Mi ha detto che devo andare, è quello che ho fatto e che mi piace fare. Mi di andare e po posso fare quello che voglio”.
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