Rambaudi: "Abbiamo visto una grande Lazio. L'unico neo..."

19.10.2026 11:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Rambaudi: "Abbiamo visto una grande Lazio. L'unico neo..."
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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha commentato la vittoria per 0-3 della Lazio contro la Juventus. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo visto una grande Lazio, come sempre ultimamente. Grande mentalità, squadra europea. Gioca con voglia, coraggio, qualità, personalità; ci sono ragazzi che sono cresciuti tanto e hanno ancora ampi margini di miglioramento. C’è poco da dire, 3-0 a Torino, giocando così, dominando… solo complimenti.

Ora col Parma devi fare bene per dare continuità e valore alla vittoria di ieri. Unico neo? Pinamonti deve darmi qualcosa in più quando entra, ma questo è davvero il pelo nell’uovo. So che può dare tanto e in questo campionato sarà importantissimo.

Ottima prestazione di Belahyane, in questo momento sta interpretando il ruolo meglio di Rovella, è più funzionale. Il titolare ora è Belahyane, un po’ come Noslin con Pinamonti. Noslin ieri magari non si vedeva ma si sentiva, pressava sempre. Sutalo è un grandissimo acquisto, Fabiani ha fatto una cosa grandiosa e anche il tecnico. Arriveranno momenti difficili ma lui ti darà tanto lo stesso dietro. Acquisisce tutto il reparto”.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.