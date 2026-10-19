Lazio tra le grandi d'Europa: il dato che la accomuna a Barça e City

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata a Roma con una vittoria pesantissima contro la Juventus che ha lanciato i biancocelesti in cima alla classifica a pari punti con l'Inter.

A Torino, la Lazio ha risposto con personalità, intensità e concretezza, centrando la sesta vittoria nelle prime sette giornate di campionato. Un avvio che permette ai biancocelesti di restare tra le squadre ancora imbattute in Europa, insieme a Inter, Milan, Roma, Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester City, come evidenzia il Messaggero.

E intanto Gattuso continua a riscrivere la storia della Lazio: con questo rendimento ha già superato i risultati ottenuti da Maestrelli e Petkovic nelle prime sette giornate, stabilendo il miglior avvio di sempre per un allenatore biancoceleste dal 1900.