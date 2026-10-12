Serie A | Juve-Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming
12.10.2026 19:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Dopo la vittoria contro il Monza nella sesta giornata di Serie A la Lazio tornerà in campo in trasferta all’Allianz Stadium nella gara di domenica 18 ottobre alle ore 20:45 contro la Juventus. La partita, valida per la settima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv in eslcusiva su Dazn visibile tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, Juventus-Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.