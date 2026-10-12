Ex Lazio | Maldini non si ferma più: quarto gol consecutivo con il Cagliari
12.10.2026 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Daniel Maldini da urlo. Inizio di stagione impressionante per l'ex attaccante della Lazio, che con la maglia del Cagliari ha segnato quattro gol consecutivi in campionato. L'ultimo l'ha realizzato alla Juventus di Spalletti, che poi è riuscita a pareggiare grazie alla rete di Kolo Muani. Fin qui le reti del figlio d'arte hanno portato ben dieci punti ai rossoblù, attualmente al quarto posto in classifica a quota 13. Tutto un altro rendimento per lui rispetto a quanto fatto nei mesi scorsi in biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.