Lazio-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta di Gattuso in difesa

11.10.2026 14:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta di Gattuso in difesa
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.

MONZA (3-4-2-1): .Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Zeballos, Ngonge; Varela. All.: Juric.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.