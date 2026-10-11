Lazio-Monza, le formazioni ufficiali: la scelta di Gattuso in difesa
11.10.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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LE FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Sutalo, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): .Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Zeballos, Ngonge; Varela. All.: Juric.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.