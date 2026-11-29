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Fa discutere la direzione di gara di Daniele Chiffi. L’arbitro di Padova porta a casa la sfida tra Torino e Lazio con un solo giallo, ma a far discutere non è qualche cartellino che effettivamente manca, né la carica su Mandas non vista a fine primo tempo. Fa discutere invece l’impercettibile contatto - mai da rigore - tra Doekhi e Adams nell’area della Lazio: di seguito le sue pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Chiffi 6

IL MESSAGGERO - Chiffi 7

GAZZETTA DELLO SPORT - Chiffi 5

CORRIERE DELLA SERA - Chiffi 5

TUTTOSPORT - Chiffi 5

LA REPUBBLICA - Chiffi 6.5