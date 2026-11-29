Torino-Lazio, Chiffi fa discutere: bocciature e voti alti, le sue pagelle dei quotidiani
29.11.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Fa discutere la direzione di gara di Daniele Chiffi. L’arbitro di Padova porta a casa la sfida tra Torino e Lazio con un solo giallo, ma a far discutere non è qualche cartellino che effettivamente manca, né la carica su Mandas non vista a fine primo tempo. Fa discutere invece l’impercettibile contatto - mai da rigore - tra Doekhi e Adams nell’area della Lazio: di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Chiffi 6
IL MESSAGGERO - Chiffi 7
GAZZETTA DELLO SPORT - Chiffi 5
CORRIERE DELLA SERA - Chiffi 5
TUTTOSPORT - Chiffi 5
LA REPUBBLICA - Chiffi 6.5
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.