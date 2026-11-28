Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ancora una giornata da capolista, almeno fino alla prossima partita in casa. È quando la Lazio ritroverà i suoi tifosi allo Stadio Olimpico contro l'Atalanta. Dopo un’altra vittoria, contro il Torino, Gattuso ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che riprenderà a lavorare direttamente martedì.

Da lì scatterà la preparazione per la gara di domenica. C'è grande attesa per le risonanze di lunedì, quando si saprà di più riguardo alle condizioni di Marusic, Taylor, Sutalo e Tavares. Da scongiurare la lesione per l’olandese, mentre il portoghese sta aumentando i carichi di lavoro e potrebbe rientrare contro la Roma. Il croato è più indietro nel recupero; da chiarire anche la ricaduta del montenegrino, che non si vede in campo da fine agosto.