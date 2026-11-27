Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Alla vigilia del match contro il Torino, nel corso della conferenza stampa, Gattuso ha parlato anche di Taylor e dell'infortunio che lo renderà indisponibile per la trasferta di domani. Ecco allora le parole del tecnico:

"Taylor non sarà della gara, ha avuto un problema contro il Lecce. Nella ripresa ha avuto un problemino, ha fatto risonanza, c'è un po' di edema, lunedì ne fa un'altra insieme a tutti gli altri infortunati.

Sensazioni? Su Taylor è difficile, ha finito la partita con il Lecce, ha avuto un risentimento dal 48' al 94', ha fatto picchi di 28,8-28,9 all'ora e non ha detto niente alla fine. Domenica ero qua, c'erano tanti a curarsi, Taylor ha chiamato ed è venuto perché sentiva un po' di fastidio. Non penso sia gravissimo, ma quando c'è l'edema è un rischio farlo giocare, lui avrebbe voluto stringere i denti. Penso che non sarà una roba lunghissima. Ora comincia con le terapie, vediamo lunedì. Poi conta come si sentirà lui, a volte puoi vedere cose a livello strumentale, ma contano le sensazioni del giocatore".