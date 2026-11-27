Lazio, Melli: "Tifosi incoerenti? Hanno tutto il diritto di esserlo"
27.11.2026 07:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Franco Melli, opinionista a Radio Radio, ha commentato in questo modo la decisione dei tifosi della Lazio di tornare allo stadio in occasione delle sfide contro Atalanta e Roma, soffermandosi poi su chi li ha invece tacciati di incoerenza. Ecco le sue parole:
"I tifosi hanno tutto il diritto di essere incoerenti, coerenti, di essere innamorati del loro presidente, di non esserlo, di dire che era una squadra di scappati di casa e poi ora pensare tutto il contrario, addirittura pensare che sia una squadra da Scudetto. Il tifoso ha libertà di parola e pensiero, chiaramente purché non travalichi il buon senso e le cose civili".
Pubblicato il 26/11
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.