Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Franco Melli, opinionista a Radio Radio, ha commentato in questo modo la decisione dei tifosi della Lazio di tornare allo stadio in occasione delle sfide contro Atalanta e Roma, soffermandosi poi su chi li ha invece tacciati di incoerenza. Ecco le sue parole:

"I tifosi hanno tutto il diritto di essere incoerenti, coerenti, di essere innamorati del loro presidente, di non esserlo, di dire che era una squadra di scappati di casa e poi ora pensare tutto il contrario, addirittura pensare che sia una squadra da Scudetto. Il tifoso ha libertà di parola e pensiero, chiaramente purché non travalichi il buon senso e le cose civili".

Pubblicato il 26/11