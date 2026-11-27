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RASSEGNA STAMPA - 12 giornate di campionato in archivio, Lazio prima in classifica con 28 gol fatti e 9 subiti e, proprio sui gol all’attivo, c’è una statistica molto interessante.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il dato che fotografa al meglio l’efficacia offensiva della squadra di Gattuso è quello sugli Expected Goals, il parametro che attribuisce a ogni conclusione una probabilità di trasformarsi in gol sulla base delle caratteristiche dell’occasione.

Nel caso specifico la Lazio ha segnato 28 gol a fronte dei 18.48 attesi con un saldo positivo di 9,52, il più alto della Serie A con quasi 10 gol in più rispetto alla proiezione statistica. Il Milan, che ha segnato quanto la Lazio, ha un saldo positivo di 8,80 mentre la Roma, che ha segnato 36 gol, è a 6,71.

Merito della tecnica di Isaksen, degli inserimenti di Noslin e della precisione di Frattesi che, con le loro capacità individuali, riescono a esaltare il gioco di squadra. Non a caso la Lazio è anche la squadra che ha segnato più gol al termine di sequenze su azione comprendenti almeno dieci passaggi: cinque, almeno due in più di qualsiasi altra formazione del campionato. Un dato molto significativo se rapportato alle sole due reti di questo tipo realizzate nell'intera scorsa stagione. I biancocelesti non fanno meglio dal 2023-24, quando arrivarono a sei.



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