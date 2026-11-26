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RASSEGNA STAMPA - Obiettivo quaranta punti come stile di vita. L’input di Gattuso è diventato diktat per Davide Frattesi, protagonista dopo ogni gara della Lazio sui social del conto fino a quota quaranta. Fondamentale per il tecnico evitare alla sua squadra le vertigini d’alta quota, ma con 32 punti dopo 12 giornate presto quota quaranta non sarà più un escamotage percorribile.

Sarà fondamentale allora affidarsi all’esperienza di chi già sa come si vince, non tanto per una cavalcata che a oggi rimane impensabile, quanto per gestire eventuali pressioni e vertigini. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sono ben sette i calciatori della Lazio che hanno vinto almeno un campionato in carriera: Frattesi, Pinamonti, Taylor, Sutalo, Isaksen, Gudmundsson e Diogo Leite.

Due scudetti con l’Inter per Frattesi (2023 e 2026), uno sempre con i nerazzurri per Pinamonti (2021). Due i campionati per Taylor con l’Ajax (2021 e 2022), cinque quelli di Sutalo con la Dinamo Zagabria (dal 2019 al 2024). Due le vittorie di Isaksen con il Midtjylland (2020 e 2023), una per Gudmundsson con il PSV (2018) e Diogo Leite con il Porto (2020). A queste si aggiungono poi ovviamente le esperienze di Gattuso, due volte campione d’Italia con il Milan da giocatore.