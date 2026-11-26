© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Obiettivo esodo in casa Lazio. In un mese di dicembre che vedrà le due gare interne contro Atalanta e Roma e la trasferta di Frosinone in campionato, ci sarà anche la Supercoppa contro l’Inter a regalare un bagno di folla alla squadra biancoceleste. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport a oggi sono oltre 12.000 i tagliandi staccati per i tifosi della Lazio: non mancano quindi i presupposti per un vero e proprio esodo, con la speranza di arrivare a circa 30.000 laziali a San Siro.