Lazio, obiettivo esodo a Milano: quanti biglietti venduti per la Supercoppa
26.11.2026 10:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Obiettivo esodo in casa Lazio. In un mese di dicembre che vedrà le due gare interne contro Atalanta e Roma e la trasferta di Frosinone in campionato, ci sarà anche la Supercoppa contro l’Inter a regalare un bagno di folla alla squadra biancoceleste. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport a oggi sono oltre 12.000 i tagliandi staccati per i tifosi della Lazio: non mancano quindi i presupposti per un vero e proprio esodo, con la speranza di arrivare a circa 30.000 laziali a San Siro.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.