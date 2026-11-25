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RASSEGNA STAMPA - Prima della Lazio, per Gattuso c'è stata la Nazionale. E alla guida degli azzurri, Gattuso aveva già dimostrato quanto fosse importante per lui creare un rapporto profondo con i giocatori. Come riporta il Corriere dello Sport, infatit, durante i lunghi mesi di pausa tra un raduno e l'altro chiamava ogni sera cinque o sei azzurri, convinto che fosse necessario entrare nella loro testa anche quando non era possibile allenarli quotidianamente.

Un metodo apprezzato dal gruppo: Calafiori raccontò di aver sentito il ct al telefono più spesso della madre, mentre Barella gli dedicò un gol contro la Roma dopo l'eliminazione dell'Italia. Un legame costruito anche attraverso la condivisione di una delusione enorme, quella della mancata qualificazione al Mondiale dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia.

Gattuso lasciò lo spogliatoio di Zenica per ultimo, mentre tutti gli altri piangevano. Aveva creduto fino in fondo nell'impresa, dopo sei vittorie in otto partite e un playoff compromesso anche dall'inferiorità numerica per gran parte della sfida. Una ferita difficile da cancellare, che lo aveva portato a mettere in dubbio persino il proprio futuro in Italia.