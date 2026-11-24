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Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei per esprimere alcune considerazioni sull'annunciato rientro dei tifosi allo stadio in occasione del match contro l'Atalanta, riservando anche delle dichiarazioni sullo spirito della Lazio di Gattuso. Ecco cosa ha detto: "Il rientro dei tifosi allo stadio per Lazio-Atalanta? Non voglio essere cattivo, ma se dovesse essere soltanto per questa partita per fare un’ovazione a Sarri, che se ne è andato senza dirci nulla o per qualche striscione per l’ex tecnico, non mi piacerebbe perchè sarebbe un autogol anche nei confronti di Gattuso".

"Un tributo a Sarri non mi piacerebbe, non vorrei ci fosse anche questa spiegazione. Vorrei che non accadesse nulla ed andassero solo per tifare Lazio, viceversa sarebbe un autogol. Per il resto è bellissimo il significato, come è forte la sofferenza dei tifosi che hanno scelto di non andare. Loro in primis, sappiamo che la Curva è il cuore pulsante di tutto il movimento. La loro mancanza è grave".

"Sono orgoglioso da tifoso per il fatto che questa squadra e questo allenatore hanno riportato la Lazio a far parlare di sè in senso positivo. Era tanto che non sentivo belle cose in giro da parte di osservatori esterni. E’ una squadra ribelle che rappresenta al meglio le squadre importanti della storia della Lazio e i propri tifosi".