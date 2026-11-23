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RASSEGNA STAMPA - Nuova invasione biancoceleste per spingere la Lazio capolista. Come riporta il Corriere dello Sport, anche a Torino la squadra di Gattuso potrà contare su circa 2.200 tifosi al seguito, pronti a riempire lo Stadio Olimpico Grande Torino. Un entusiasmo che continua a crescere soprattutto in trasferta. All'Olimpico, invece, contro il Lecce sono stati 13.260 gli spettatori, in leggero aumento rispetto alle precedenti uscite nonostante l'assenza dei gruppi organizzati.

Il settore ospiti di Torino, inizialmente da 1.489 posti, è andato esaurito in pochi minuti. Il club granata ha quindi aperto altri spazi nei Distinti Laterali Sud e nella Tribuna Laterale Sud, anche questi presi d'assalto: restano meno di 250 biglietti disponibili.

Quello biancoceleste è un seguito ormai costante. A Bologna erano presenti 3.500 tifosi, a Udine 2.400, a Venezia 1.000 e contro la Juventus 2.099, con diversi settori ospiti esauriti nonostante le disponibilità iniziali limitate. Il record stagionale resta quello di Sassuolo, con circa 10.000 laziali sugli spalti. Soltanto a Napoli, a causa del divieto di trasferta per i residenti nel Lazio, la partecipazione era stata ridotta. Adesso si riparte da Torino, con un'altra invasione pronta a sostenere la squadra di Gattuso.