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RASSEGNA STAMPA - Che nessuno si faccia ingannare dal sorriso di Tijjani Noslin. L'olandese è diventato cattivo, soprattutto sotto porta. Grazie alla doppietta contro il Lecce è arrivato a quota 6 gol in stagione: non aveva mai fatto così bene in Italia. L'anno scorso, a questo punto della stagione, ne aveva segnato appena uno.

Noslin è diventato il jolly della Lazio: può giocare al centro, da ala, o dove Gattuso preferisce. Il rendimento non cambierebbe. L'unico che ancora non si è accorto delle sue prestazioni è Xavi, ct dell'Olanda. Con Malen potrebbe formare la coppia d'attacco degli Oranje, ma se il commissario tecnico continuerà a ignorarlo, Noslin potrebbe accettare le avances del Suriname.

Chi se lo gode è sicuramente Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste ha puntato fin da subito su di lui, Noslin ha ricambiato con 6 gol e 4 assist. E sono quattro partite di fila che l'olandese ci mette lo zampino, partecipando a sei gol (4 gol e 2 assist). L'ultimo calciatore in grado di lasciare il segno per quattro gare consecutive nello stesso campionato - riporta Il Messaggero - era stato Ciro Immobile, tra maggio e giugno 2023. Non uno qualunque.