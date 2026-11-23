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RASSEGNA STAMPA - Belahyane, Taylor e Frattesi: è il centrocampo che Gattuso ha trasformato in un mix di quantità e qualità. Il marocchino, un tempo riserva, è diventato una scheggia instancabile, capace di pressare e recuperare palloni per tutta la partita. Taylor aggiunge eleganza e visione di gioco, come dimostrato con il tacco che ha avviato l'azione del raddoppio di Noslin contro il Lecce. Frattesi, invece, si conferma un prezioso incursore, come testimonia il pallonetto che ha impreziosito la sua prestazione. I numeri riportati dal Corriere dello Sport confermano il rendimento del trio: sono i primi tre centrocampisti della Lazio per contrasti effettuati, rispettivamente 22, 17 e 15.

BELAHYANE - È lui il punto di partenza della mediana biancoceleste. Guida la squadra per passaggi tentati (707), completati (653), contrasti (22) e contrasti vinti (12). È anche il giocatore che ha percorso più metri palla al piede (1.684). Gattuso lo considera un piccolo Ringhio, apprezzandone soprattutto la capacità di intercettare palloni. Il marocchino sta crescendo anche nella costruzione e nelle verticalizzazioni, imparando a cercare maggiormente la profondità invece del passaggio più semplice.

TAYLOR E FRATTESI - L'olandese è il principale riferimento nella costruzione offensiva: guida la Lazio per passaggi nella metà campo avversaria (418) ed è il centrocampista che ha mandato più volte i compagni al tiro (14). Gattuso lo ha paragonato a Rui Costa, esaltandone la capacità di vedere giocate che altri non riescono a immaginare. Frattesi, invece, ha già realizzato cinque gol in campionato, tanti quanti quelli segnati nelle ultime due stagioni all'Inter, ma in appena 12 partite. È il centrocampista biancoceleste con più conclusioni (20) e tiri nello specchio (otto). A Torino raggiungerà inoltre quota 100 presenze da titolare in Serie A. Un rendimento che conferma quanto la fiducia di Gattuso abbia cambiato la sua stagione.