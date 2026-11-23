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RASSEGNA STAMPA - Il gol del 3-0 contro il Lecce è stato il quinto in stagione per Davide Frattesi, ma anche il primo siglato da fuori area, neanche con la maglia di Sassuolo e Inter ci era mai riuscito. Davide è una macchina da gol: dalla stagione 2020/21, riporta Il Messaggero, è andato a segno in ben 27 occasioni. Nessun altro centrocampista italiano, eccezion fata per Lorenzo Pellegrini (c'è aria di derby), si può avvicinare. Barella e Mandragora sono fermi rispettivamente a quota 21 e 20.